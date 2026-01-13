Les émotions de Cendrillon (jeune public dès 1 an) L’aparté Gardanne
Les émotions de Cendrillon (jeune public dès 1 an) L’aparté Gardanne mercredi 8 avril 2026.
Les émotions de Cendrillon (jeune public dès 1 an)
Mercredi 8 avril 2026 de 15h30 à 16h. L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:30:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Spectacle Jeune public à partir de 1 an au théâtre de poche L’Aparté. Un spectacle poétique et haut en couleur qui met des mots sur des sensations et qui crée des émotions à partager.
Cendrillon est une petite fille qui comme tous les enfants est remplie d’émotions. Chaque jour, elle se lève et en ressent des différentes ; la colère, la tristesse, la peur, la joie, le ridicule, l’excitation, la timidité, le dégoût, la frustration, la fierté, l’amour…Tous ses états la poussent à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi pour le pire.Pas facile de gérer tout ça ! Heureusement, Cendrillon a ses petits secrets.
Comment reconnaître ses propres émotions et s’en servir ?Il y a dans ce spectacle à voir, à entendre et à ressentir.
Par la Cie du renard bleu
Ecrit, interprété et mis en scène par Léa ZATTE
Durée 35 minutes .
L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A show for young audiences aged 1 and up at the L’Aparté pocket theater. A colorful, poetic show that puts words to feelings and creates emotions to share.
L’événement Les émotions de Cendrillon (jeune public dès 1 an) Gardanne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Gardanne
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