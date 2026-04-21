Les émotions de la planète – par Roberdam Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 11:00 –

Gratuit : non 10 € / 15 € 10 € (moins de 18 ans) / 15 €hors frais de location en ligne BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur billetreduc.com/spectacle/roberdam-les-emotions-de-la-planete-399389sur nantes-spectacles.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12

Spectacle musical pour jeune public (3-12 ans) Peut-on encore sauver notre plus belle histoire d’amour ? Dans ce spectacle musical en duo, l’Humain et la Planète se font face, se cherchent et s’ajustent.Mais alors que l’Humain s’enivre de modernité et de savoir, sa partenaire, la Terre, semble s’effacer et perdre un peu de son éclat. Entre rires et prises de conscience, ce conte musical et réaliste nous invite à écouter le tic-tac de l’horloge avec un regard neuf. Un voyage poétique pour redécouvrir ce lien fragile qui nous unit à notre environnement. Avec Damien Robert (Roberdam) Représentations du 21 au 25 avril 2026 à 11h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

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