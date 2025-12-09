LES EMOTIONS DU CLOWN Félines-Minervois

LES EMOTIONS DU CLOWN

Marion vous invite à explorer le clown rire, bêtise, émotions et poésie. Jeux et exercices pour libérer l’imaginaire et découvrir l’absurde du mouvement.

Cet atelier propose une immersion dans l’univers du clown, guidée par Marion.

À travers des exercices ludiques et des jeux corporels, chacun est invité à réveiller l’enfant intérieur, joueur et spontané. Le clown est tour à tour rieur, moqueur, colérique, parfois gueulard ou poétique. Marion vous accompagne pour explorer l’absurde du mouvement, le décalage poétique et l’émotion qui surgit de l’imprévu.

L’objectif est de développer la bêtise, le rire, la folie, mais aussi la fulgurance, l’amour, la joie et la peur. Toutes les émotions de l’acteur se trouvent amplifiées par le prisme du clown, offrant une expérience artistique et humaine unique.

Accessible à tous, cet atelier est une invitation à lâcher prise et à découvrir la puissance expressive du clown. .

Foyer rural Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

