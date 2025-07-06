LA REINE DES EMMERDEUSES – SALLE PIERRE LAMY Annecy

dimanche 1 février 2026.

Début : 2026-02-01 à 18:00. Tarif : – euros.

Anna, autoproclamée Reine des Emmerdeuses , rêve de vacances sur une île déserte pour fuir… TOUT LE MONDE !Imaginez sa surprise en tombant sur Ethan, un éternel optimiste qui pense qu’une double réservation via Island BnB est une opportunité amusante plutôt qu’une erreur catastrophique.Elle déteste le bruit … lui adore parler. Elle fait la sieste … il fait du ukulélé.Il voit le verre à moitié plein … elle le vide !?Ils n’étaient clairement pas censés se rencontrer, mais le destin en a décidé autrement.Qui a dit que les opposés s’attirent ?

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74