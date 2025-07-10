LA COULEUR DES EMOTIONS – LA COULEUR DES EMOTIONS 1-6 ANS – SALLE PIERRE LAMY Annecy

dimanche 1 février 2026.

Début : 2026-02-01 à 16:00. Tarif : – euros.

Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées.Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur…Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits et aux grands qui s’émerveillent encore…

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74