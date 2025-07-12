Jeremy Frerot – LA CARTONNERIE Reims

jeudi 27 novembre 2025.

Jeremy Frerot Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : JEREMY FREROTDans le cadre du Charabia Festival Entre succès et engagementRévélé au grand public avec le duo à succès Frero Delavega, Jérémy Frerot mène depuis 2017 une carrière solo remarquée. Avec deux albums certifiés disques d’or – Matriochka (2018) et Meilleure vie (2021) – il s’est imposé comme l’une des voix majeures de sa génération. Ses titres, sensibles et engagés, explorent des thèmes qui lui sont chers, à commencer par l’écologie et la protection des océans, un engagement personnel qui résonne avec sa vie au bord de l’Atlantique. Depuis 2019, il est ambassadeur de Surfrider Foundation Europe, participant activement aux campagnes de sensibilisation et contribuant à toucher un large public. Artiste complet, parmi les plus diffusés en radio et en télévision, Jérémy Frerot enchaîne les succès avec la régularité d’un métronome. Après deux années de retrait, consacrées à l’introspection et à l’écriture, il revient avec une énergie nouvelle et des choix affirmés.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51