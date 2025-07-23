OFENBACH live – LE BIKINI Ramonville St Agne

OFENBACH live Début : 2026-02-20 à 19:30. Tarif : – euros.

SPECTACLES P.SANSONETTO PRÉSENTE : OFENBACH LIVEOfenbach est aujourd’hui le duo/groupe français le plus streamé au monde. Avec 2 disquesde Diamant, 26 certifications de Platine et 22 certifications Or, ils sont jeunes et au débutd’une carrière prometteuse.Avec prêt de de 4,5 milliards de streams et 500 000 abonnés sur YouTube, ces chiffresincroyables résument le duo parisien qu’est Ofenbach (Dorian et César).Être sur scène est leur terrain de jeu, et parcourir le monde est leur mode de vie quotidien.Ils ont déjà donné plus de 400 concerts à travers le monde.Leur premier album ‘I’, sorti en 2022, a été l’album français le plus exporté de l’année en2023 et en 2024 et s’est naturellement classé en première position des charts.En 2025 les Ofenbach présentent leur tout nouveau show conceptuel, ‘Clone Live: Prelude’,à travers une sélection pointue de clubs et bientôt en tête d’affiche des plus grands festivalsà travers l’Europe

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31