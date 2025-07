LORD HURON – L’OLYMPIA Paris

samedi 13 septembre 2025

LORD HURON Début : 2025-09-13 à 20:00. Tarif : – euros.

OLYMPIA PRÉSENTE : LORD HURONLord Huron a été créé par l’artiste Ben Schneider, basé à Los Angeles, en 2010. Après avoir écrit et enregistré seul deux EP indépendants (Into the Sun et Mighty), la demande pour que Lord Huron se produise en concert s’est faite de plus en plus forte. Schneider a recruté ses amis Mark Barry (percussions), Miguel Briseño (basse) et Tom Renaud (guitare). Ayant commencé à jouer de la musique ensemble à l’âge de 12 ans, le groupe s’est réuni et a rapidement trouvé son rythme de croisière, transformant le projet en un groupe de scène à part entière.Le premier album de Lord Huron, Lonesome Dreams, est sorti en 2012, suivi de Strange Trails en 2015. Ce dernier contient le single multi-platine « The Night We Met », qui est devenu l’une des 40 chansons les plus écoutées de tous les temps sur Spotify. En 2018, Lord Huron a été acclamé par la critique et a fait son entrée dans le Top 5 du Billboard Top 200 avec son troisième album, Vide Noir.Le plus récent LP Long Lost de Lord Huron a été salué par NPR, Time, Los Angeles Times, Spin et Stereogum et a donné lieu à des performances dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live !, The Late Late Show with James Corden et CBS This Morning : Saturday. La vaste tournée du groupe comprend des concerts en tête d’affiche dans certaines des salles les plus célèbres du pays (notamment le Hollywood Bowl, le Red Rocks Amphitheatre et le Ryman Auditorium) et des festivals tels que Coachella et Lollapalooza, Bonnaroo, Outside Lands et bien d’autres encore.

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75