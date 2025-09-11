Les émouvantes -concerts du jeudi 11 septembre Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Les émouvantes -concerts du jeudi 11 septembre Place Carli Marseille 1er Arrondissement jeudi 11 septembre 2025.

Les émouvantes -concerts du jeudi 11 septembre

Jeudi 11 septembre 2025 de 19h à 23h. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-09-11 23:00:00

2025-09-11

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres.

Trois jours de concerts.

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres. Installé depuis 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet, il met en lumière des artistes issus des musiques afro-américaines et de la rencontre avec les musiques écrites et improvisées, principalement européennes.



Programme du jeudi

19h Claude Tchamitchian solo

In Spirit marque le troisième solo de contrebasse de Claude Tchamitchian, une œuvre majeure où l’artiste explore avec intensité et délicatesse les profondeurs de son instrument. Pensée comme un voyage introspectif, cette suite impressionniste, hommage à Jean-François Jenny-Clark dont il utilise l’instrument, révèle une musique dense, lumineuse, intime et puissante, portée par une nouvelle scordatura qui ouvre la voie à des techniques inédites et à une polyphonie singulière. Tchamitchian mêle improvisation et composition dans un dialogue subtil entre silence et résonance, cherchant l’équilibre entre expressivité, rigueur formelle et virtuosité technique. In Spirit s’impose comme une expérience sonore immersive, où la contrebasse devient le miroir vivant d’émotions profondes, capable de raconter des histoires sans paroles et de susciter l’émerveillement.



Claude Tchamitchian contrebasse







21h Marc Ducret Quartet

Avec ICI, Marc Ducret (guitares, composition), Fabrice Martinez (trompette, bugle, trompette piccolo, tuba), Christophe Monniot (saxophones alto, soprano, baryton) et Samuel Blaser (trombone) proposent une création née du confinement, ancrée dans un paysage de bord de mer et de rivière soumis aux marées. La musique, jouée en direct sur place, reflète l’esprit du lieu et se décline en différentes versions d’une même matrice musicale, avec une instrumentation légère, à divers moments de la journée et des saisons. Ici, la nature guide l’inspiration : l’heure, la lumière, la marée, la saison imprègnent chaque note, et la création devient le reflet vivant du paysage, un dialogue entre l’instant et l’environnement, où la musique épouse les cycles naturels et invite à une écoute attentive et sensorielle.



Christophe Monniot saxophones

Marc Ducret guitare & compositions

Fabrice Martinez trompette, bugle, trompette piccolo, tuba

Samuel Blaser trombone .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 06 10 58 festival-emouvantes@tchamitchian.fr

English :

The Festival Les Émouvantes, organized by the Émouvance company founded by double bassist Claude Tchamitchian, is a Marseilles event dedicated to the discovery of contemporary music and the crossroads of genres.

Three days of concerts.

German :

Das Festival Les Émouvantes, das von der vom Kontrabassisten Claude Tchamitchian gegründeten Compagnie Émouvance organisiert wird, ist ein Treffpunkt in Marseille, der der Entdeckung zeitgenössischer Musik und der Überschneidung von Genres gewidmet ist.

Drei Tage voller Konzerte.

Italiano :

Il Festival Les Émouvantes, organizzato dalla società Émouvance fondata dal contrabbassista Claude Tchamitchian, è un evento marsigliese dedicato alla scoperta della musica contemporanea e all’incrocio dei generi.

Tre giorni di concerti.

Espanol :

El Festival Les Émouvantes, organizado por la compañía Émouvance, fundada por el contrabajista Claude Tchamitchian, es un acontecimiento marsellés dedicado al descubrimiento de la música contemporánea y al cruce de géneros.

Tres días de conciertos.

