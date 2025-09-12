Les émouvantes concerts du vendredi 12 septembre Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 12 septembre 2025 de 19h à 23h. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres.

Trois jours de concerts.

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres. Installé depuis 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet, il met en lumière des artistes issus des musiques afro-américaines et de la rencontre avec les musiques écrites et improvisées, principalement européennes.



Programme du vendredi



19h Juliette Meyer « Haleïs »

Haléïs incarne une forme de musique concrète et insaisissable, brouillant les cartes du jazz, de la chanson et de l’expérimentation. Ce quartet mené par Juliette Meyer (voix, textes, direction) s’inspire autant des chansons médiévales de Jean Richafort que de l’Occitanie insolente, des expérimentations seventies de Saravah ou de la nouvelle école franco-suisse du jazz-punk-pop. Depuis 2020, Haléïs invite à la découverte, à l’exploration de chemins de traverse musicaux où se mêlent ombre et lumière, inquiétude et douceur. Les miniatures jazz de Juliette Meyer, tour à tour lumineuses et mystérieuses, prennent vie grâce à Fanny Lasfargues (basse électroacoustique, effets), Benoît Joblot (batterie, batterie préparée) et Clément Merienne (piano, piano préparé). Ensemble, ils tissent des mélanges fascinants, détonants, et agissent sur la corde sensible, intronisant l’auditeur amateur de poésie et de détours farceurs. Lauréat Jazz Migration 2020, Haléïs se distingue par la force lyrique de son cri et sa capacité à décoiffer une assemblée, même par beau temps.



Fanny Lasfargues basse électroacoustique, effets

Benoît Joblot batterie, batterie préparée

Clément Merienne piano, piano préparé





21h Jean-Pierre Jullian sextet

Le projet présenté par Jean-Pierre Jullian s’inspire d’un conte tiré de la mythologie aztèque, celui de La naissance du Soleil et de la Lune. Il propose une transposition musicale spectaculaire où la musique et les musiciens incarnent le mythe, laissant la place aux seuls chants en nahuatl, la langue des Aztèques. Trois tableaux structurent l’œuvre : le chaos originel, l’apparition des astres par le sacrifice, puis l’harmonie retrouvée où le vent met en mouvement le Soleil et la Lune, symbolisant le cycle perpétuel de la vie. Christine Bertocchi (chant), Guillaume Orti (saxophones baryton et alto), Etienne Lecomte (flûtes), Tom Gareil (vibraphone, marimba), Eric Chalan (contrebasse) et Jean-Pierre Jullian (batterie, compositions) invitent à une expérience sensorielle et spirituelle, où la musique devient le reflet vivant d’un mythe fondateur.



Christine Bertocchi chant

Guillaume Orti saxophones baryton et alto

Etienne Lecomte flûtes

Tom Gareil vibraphone, marimba

Eric Chalan contrebasse

Jean-Pierre Jullian batterie, compositions .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 06 10 58 festival-emouvantes@tchamitchian.fr

English :

The Festival Les Émouvantes, organized by the Émouvance company founded by double bassist Claude Tchamitchian, is a Marseilles event dedicated to the discovery of contemporary music and the crossroads of genres.

Three days of concerts.

German :

Das Festival Les Émouvantes, das von der vom Kontrabassisten Claude Tchamitchian gegründeten Compagnie Émouvance organisiert wird, ist ein Treffpunkt in Marseille, der der Entdeckung zeitgenössischer Musik und der Überschneidung von Genres gewidmet ist.

Drei Tage voller Konzerte.

Italiano :

Il Festival Les Émouvantes, organizzato dalla società Émouvance fondata dal contrabbassista Claude Tchamitchian, è un evento marsigliese dedicato alla scoperta della musica contemporanea e all’incrocio dei generi.

Tre giorni di concerti.

Espanol :

El Festival Les Émouvantes, organizado por la compañía Émouvance, fundada por el contrabajista Claude Tchamitchian, es un acontecimiento marsellés dedicado al descubrimiento de la música contemporánea y al cruce de géneros.

Tres días de conciertos.

