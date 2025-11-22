Les Enchanteurs Festival du livre médiéval et de l’imaginaire Châteaugiron

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Histoires fantastiques, voyages vers de mystérieuses provinces, rencontres avec des êtres étranges venus d’horizons lointains… l’imagination et le talent des auteurs n’ont pas de limite pour nous entrainer avec délectation et gourmandise vers des contrées imaginaires et féériques que ce soit dans un univers médiéval ou d’anticipation.

Rêver, se laisser porter, envouter…chaque livre ouvre une fenêtre vers des univers multiples.

Avec un thème différent à chaque édition, le festival Les Enchanteurs, s’attache à développer l’imaginaire et faciliter le rapport au livre et à la lecture pour tous les publics.

Grâce à la diversité des auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices invités, à une large palette d’ouvrages proposés (romans, BD, albums, mangas…), aux rencontres scolaires et tout public, mais aussi à la gratuité d’accès au festival, celui-ci se veut être un vecteur de la lecture accessible à toutes et à tous. À cela s’ajoutent de nombreuses animations pour petits et grands faisant du festival un rendez-vous convivial et familial.

Pour cette 10ème édition, Mondes marins , le festival vous entrainera sur des rivages bien réels ou fantastiques. Pirates, aventuriers, bateaux fantômes, monstres gentils ou inquiétants… les Mondes marins recèlent nombre de mystères et d’aventures à découvrir au fil des pages.

Alors, que vous soyez lecteur occasionnel ou passionné de lecture, n’hésitez pas à passer les portes du château.

Soyez les bienvenus dans l’univers du festival intercommunal du livre médiéval et de l’imaginaire Les Enchanteurs !

Programme à venir .

Le château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

