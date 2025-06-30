LES ENCHANTEURS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LES ENCHANTEURS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 3 février 2026.

LES ENCHANTEURS Début : 2026-02-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Les Enchanteurs Christophe Malavoy Avec « Les Enchanteurs », c’est un voyage au cœur de l’âme des poètes que propose Christophe Malavoy. Il puise dans le patrimoine de la chanson française et nous transporte en poésie.Prévert, Caussimon, Ferré, Brel, Barbara, Trenet, Ferrat, Gainsbourg… sont au programme de ce spectacle musical, où Christophe Malavoy interprète ces œuvres inoubliables et fait un portrait vibrant de tous ces auteurs-compositeurs dont il propose les plus belles chansons. Il nous raconte et se confie aussi avec des histoires plus personnelles qui ont jalonné sa carrière, sans oublier certaines de ses rencontres, qui ont nourri ses choix et ses convictions, comme celle inattendue avec la légende du cinéma, Arletty. Au piano et à l’accordéon, Roland Romanelli, fut le musicien privilégié de Barbara durant 20 ans et de tous les grands noms de la chanson française. Le spectacle nous entraîne dans les mots des poètes, qui nous disent depuis longtemps, comme l’écrit Aragon, « que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues ».

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69