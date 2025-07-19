Les Enchanteuses

Salle dédiée aux pratiques musicales et spirituelles
Marcilly-lès-Buxy
Saône-et-Loire

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 15:30:00

2025-11-15

Chanter, vibrer, célébrer.

Les enchanteuses est un ensemble vocal en formation.

Un voyage vocal empreint de spiritualité et de magie intérieure.

Direction de choeur

Anna Millot

Répertoire éclectique et inspirant

Pratique vocale

joyeuse et profonde

Un samedi par mois au rythme des saisons .

Salle dédiée aux pratiques musicales et spirituelles 7 Impasse des Bordenets Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 91 26 59 lavoixducoeur71@gmail.com

