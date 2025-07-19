Les Enchanteuses Salle dédiée aux pratiques musicales et spirituelles Marcilly-lès-Buxy
Les Enchanteuses
Salle dédiée aux pratiques musicales et spirituelles 7 Impasse des Bordenets Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 15:30:00
2025-11-15
Chanter, vibrer, célébrer.
Les enchanteuses est un ensemble vocal en formation.
Un voyage vocal empreint de spiritualité et de magie intérieure.
Direction de choeur
Anna Millot
Répertoire éclectique et inspirant
Pratique vocale
joyeuse et profonde
Un samedi par mois au rythme des saisons .
Salle dédiée aux pratiques musicales et spirituelles 7 Impasse des Bordenets Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 91 26 59 lavoixducoeur71@gmail.com
