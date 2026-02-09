Les Enchantillages 2026 I Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou

Les Enchantillages 2026 I Théâtre Buissonnier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tous les premiers samedis du mois ! Un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers.

Les Enchantillages, c’est quoi ? C’est un moment d’éveil artistique enfants-parents autour d’un artiste et de son univers. Que ce soit autour de la musique, du chant, de la danse, de la marionnette, de la poésie, du théâtre, de l’art plastique…la joie et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! Organisée de façon interactive sous forme d’atelier, soit de façon spectateur à l’occasion de sortie de résidence, présentation de création, étape de travail… dans tous les cas il s’agit d’un moment qui se vit avec son parent ou l’adulte qui accompagne.

Réservation vivement conseillée I 10 € par famille .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

English :

Every first Saturday of the month! A moment of artistic awakening for children and parents around an artist and his or her world.

Reservations strongly recommended I 10 ? per family

