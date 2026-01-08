Les Enchères de la Ludi Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Les Enchères de la Ludi

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Ligue universitaire d’improvisation de Poitiers

On ne présente plus la ligue d’improvisation universitaire de Poitiers ! Humour, rires, impros étonnantes sont garantis.

Ils reviennent pour notre plus grand plaisir

Attention en raison des places limitées ,réservation obligatoire .

+33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

English : Les Enchères de la Ludi

