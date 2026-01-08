Les Enchères de la Ludi Théâtre de la Reine Blanche Loudun
Les Enchères de la Ludi Théâtre de la Reine Blanche Loudun samedi 28 février 2026.
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Début : 2026-02-28
Ligue universitaire d’improvisation de Poitiers
On ne présente plus la ligue d’improvisation universitaire de Poitiers ! Humour, rires, impros étonnantes sont garantis.
Ils reviennent pour notre plus grand plaisir
Attention en raison des places limitées ,réservation obligatoire .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
English : Les Enchères de la Ludi
