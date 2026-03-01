Les enchères du coeur

31 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 23:59:00

Date(s) :

2026-03-19

L’Auberge du Zoo de Mulhouse accueille la première édition des Enchères du Cœur, une soirée caritative qui mêle art, convivialité et engagement solidaire.

Cet événement réunit environ 180 participants autour d’un dîner et d’une vente aux enchères d’œuvres d’art, dans un cadre chaleureux et élégant. Peintures, sculptures, créations contemporaines et œuvres originales réalisées par des artistes engagés seront proposées aux enchères.

Plusieurs artistes ont accepté de participer à cette initiative, notamment Renato Montanaro, Frédéric Neff, Falcone, Niack (Thomas Juen) ou encore Maxime Stempfelet, aux côtés d’autres artistes locaux.

Les enfants accompagnés par l’association Élan c’est Vous, qui accueille des enfants confiés à la protection de l’enfance, ont également souhaité participer au projet en réalisant leurs propres toiles. Celles-ci sont mises aux enchères et les fonds récoltés leur permettront de financer collectivement un projet qu’ils auront choisi.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association Élan c’est Vous et au Kiwanis Mulhouse Doyen, engagés localement en faveur de l’enfance.

Réservation obligatoire places limitées. .

31 avenue de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 56 72 24 13 contact@flor-event.fr

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English :

L’événement Les enchères du coeur Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace