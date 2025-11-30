Les endimanchés #1 La grande boutique Langonnet

Les endimanchés #1

La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Temps fort de la saison pluridisciplinaire, Les Endimanchés sont un carrefour entre plasticien.ne.s, musicien.ne.s, danseur.se.s… 15h visite et performance des enfants de l’école primaire Jean Moulin dans l’installation sur le thème de l’eau de Jamila Wallentin. 16h30 Zone d’Artivités , une création librement inspirée du roman Les Furtifs d’Alain Damasio (musique, danse et poésie), à la salle des fêtes. A partir de 6 ans. .

La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

