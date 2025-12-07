Les endimanchés #2 La grande boutique Langonnet

Les endimanchés #2

La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet Morbihan

Début : 2025-12-07 15:00:00

Temps fort de la saison pluridisciplinaire, Les Endimanchés sont un carrefour entre plasticien.ne.s, musicien.ne.s, danseur.se.s… 15h performance musique d’Alan Regardin (trompette et machines) dans l’installation sur le thème de l’eau de Jamila Wallentin. 16h La Grande Loterie avec Ariane Cohen-Adad (violoniste). La règle est simple, des artistes de tous horizons, de tous styles, de toutes générations, tiré·es au sort in situ, sont invité·es à jouer ensemble ce qu’ils et elles veulent… Petite restauration sur place. .

La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

