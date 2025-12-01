Les endimanchés #3 La grande boutique Langonnet
Les endimanchés #3 La grande boutique Langonnet dimanche 14 décembre 2025.
Les endimanchés #3
La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet Morbihan
Début : 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
Temps fort de la saison pluridisciplinaire, Les Endimanchés sont un carrefour entre plasticien.ne.s, musicien.ne.s, danseur.se.s… 15h performance musique et danse de Vincent Raude, Jennifer Dubreuil-Houthemann et Guiomar Campos dans l’installation sur le thème de l’eau de Jamila Wallentin. 16h fest-deiz carte blanche à Nolùen Le Buhé. Petite restauration sur place. .
La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83
