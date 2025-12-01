Les endimanchés #3 La grande boutique Langonnet

Les endimanchés #3

La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Temps fort de la saison pluridisciplinaire, Les Endimanchés sont un carrefour entre plasticien.ne.s, musicien.ne.s, danseur.se.s… 15h performance musique et danse de Vincent Raude, Jennifer Dubreuil-Houthemann et Guiomar Campos dans l’installation sur le thème de l’eau de Jamila Wallentin. 16h fest-deiz carte blanche à Nolùen Le Buhé. Petite restauration sur place. .

