Les enduits isolants Rosnay

Les enduits isolants

Le Bouchet Rosnay Indre

Découvrir les différents enduits et comprendre leur utilité.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique des enduis des murs en pierre (extérieur et intérieur) d’un bâti ancien. Nos animateurs nous présenteront les différents types d’enduis extérieurs, plus ou moins adaptés au bâti ancien pour comprendre les risques pour le bâti s’il n’est pas protégé des intempéries. L’animation traitera aussi des différents enduits intérieurs isolants adaptés au bâti ancien. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover the different types of plaster and understand their uses.

