Les enfantines – Sonia KOSKAS

14H00 L‘arbre à contes

(pour les enfants de plus de 5 ans)

« Alors j’ai planté un conte en terre, un conte de ma grand-mère, une petite histoire de pomme et j’ai attendu que de nouveaux contes poussent… »

15H15 Les p’tites oreilles

(pour les enfants de 3 à 6 ans)

Accompagnée de la flûte à bec, la conteuse fait sortir les histoires sous la forme de marionnettes et de petits jouets qui, tout en accompagnant le récit, aident l’imaginaire du petit.

Ces enfantines donnent aux enfants et à leur famille un moment de poésie, de rire, d’évasion, de bon sens, de ruse, de sagacité, d’étrangeté et de merveilleux.

C’est un temps de découverte et d’initiation au répertoire des contes.

payant

10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).

Public enfants.

contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris