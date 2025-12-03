Les Enfantines – Mercredi 3 décembre 2025 à La Vagabonde (Paris 20e)

-14h : Forêt – dès 6 ans : Spectacles contés, voyage poétique entre sons et nature.

-15h15 : Ça bouge sous l’bonnet rouge – 3 à 6 ans : contes, comptines et jeux de doigts pleins de douceur et de fantaisie.

Deux spectacles contés de Nathalie Loizeau, mêlant récits, musique et éveil des sens, pour le plaisir des petits… et des grands !

Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).

Le mercredi 03 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif adulte 10,99 €

Tarif enfant 8,99 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T14:00:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00

La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris

https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris