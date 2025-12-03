Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris
Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris mercredi 3 décembre 2025.
Les Enfantines – Mercredi 3 décembre 2025 à La Vagabonde (Paris 20e)
-14h : Forêt – dès 6 ans : Spectacles contés, voyage poétique entre sons et nature.
-15h15 : Ça bouge sous l’bonnet rouge – 3 à 6 ans : contes, comptines et jeux de doigts pleins de douceur et de fantaisie.
Deux spectacles contés de Nathalie Loizeau, mêlant récits, musique et éveil des sens, pour le plaisir des petits… et des grands !
Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).
Le mercredi 03 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif adulte 10,99 €
Tarif enfant 8,99 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T15:00:00+01:00
fin : 2025-12-03T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T14:00:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00
La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris
https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris