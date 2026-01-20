LES ENFANTINES

Mercredi 4 février 2026 – à La Vagabonde – Avec Claire Péricard

– 14h00 | Il suffit d’un soir – Tout public à partir de 6 ans, Durée : 50 mn

– 15H15 | Oh c’est l’eau : Conte pour enfants, spectacle musical – enfants de 3 a 6 ans, durée : 40 minutes

Un temps du conte dédié au Jeune Public

La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e

contact@lavagabonde.eu

Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).

Le mercredi 04 février 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Tarif adulte 10,99 €

Tarif enfant 8,99 €

Tout public.

La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris

https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu



