LES ENFANTINES – Un temps du conte dédié au Jeune Public.

Mercredi 11 mars 2026 – à La Vagabonde – Avec Sandrine Rouquet

– 14h00 | À tire d’aile – Tout public à partir de 6 ans, Durée : 50 mn

Branle-bas de combat dans la basse-cours ! Les poulets ont beaux être des guerriers, quand le Gros Matou pointe son nez, ils ont tous la chair de poule… Mais le petit poussin arrive à la rescousse. Amitié, ruse, courage sont souvent les atouts des petits et le plus faible peut parfois devenir le plus fort !

– 15H15 | Sous les flocons : Conte pour enfants, spectacle musical – enfants de 3 a 6 ans, durée : 40 minutes

Dans sa maison Francky le lapin se lève. Et le matin, Francky, il a faim. Alors il déterre du jardin deux carottes. Il mange la première… Hum, c’est bon ! Francky n’a plus du tout faim. Mais que va-t-il faire de la deuxième ? Et s’il l’offrait à Mimi la souris ? D’une maison à une autre, la carotte de Francky voyage, mais qui va finir par la manger ?

Prix : 10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).

Possibilité de représentation supplémentaire pour des groupes scolaires (à la demande et sur devis, nous écrire à contact@lavagabonde.eu).

