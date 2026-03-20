LES ENFANTINES – Un temps du conte dédié au Jeune Public.



Mercredi 8 avril 2026 – à La Vagabonde – Avec Ralph Nataf

– 14H00 Comptines, comptaines… (pour les enfants de plus de 6 ans)

Spectacle de comptines d’Histoires à Doigts et de jeux de langage

Une vache rusée qui nage ;

Une plume de l’oiseau qui est dans l’œuf

Une famille tortue qui poursuit les rats…

Autant de petites histoires qui courent du bout de la langue jusqu’au bout des doigts…

– 15H15 La peur, et après ? Pour les enfants de 3 à 6 ans

Avoir peur, c’est être en vie.

Affronter sa peur, c’est conduire sa vie.

Des histoires qui parlent de la peur pour mieux en rire.

Un garçon nourrit de contes depuis sa naissance entend parler un jour, d’une maison habitée par un vrai monstre à l’autre bout du village.

On le dit capable de dévorer quiconque s’aventurerait trop près. Mais le garçon, habitué à côtoyer les monstres dans les contes, veut en avoir le cœur net !

Musique : diverses flûtes, percussion, chant

Prix : 10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).

Possibilité de représentation supplémentaire pour des groupes scolaires (à la demande et sur devis, nous écrire à contact@lavagabonde.eu).

https://widget.weezevent.com/ticket/43074173-9f92-445b-84c5-25ed390253b2?locale=fr-FR

La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e

contact@lavagabonde.eu

Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Tarif adulte 10,99 €

Tarif enfant 8,99 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00

La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris

https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



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