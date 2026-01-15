Les enfants adoptés et leurs parents, des enfants et des parents comme les autres ? Réponse oui, mais avec beaucoup d’options !

35 Avenue du 8 Mai 1945 Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le 7 mars 2026, nous aurons l’immense bonheur d’accueillir Johanne Lemieux, spécialiste en adoption et parentalité adoptive, psychothérapeute au Québec, auteure de plusieurs ouvrages et conférencière.

A l’INU Champollion Camous de Rodez 35 Avenue du 8 Mai 1945. Cette conférence est ouverte à tous particuliers et professionnels sur réservation Conférence Johanne LEMIEUX. 15 .

35 Avenue du 8 Mai 1945 Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 7, 2026, we’ll be delighted to welcome Johanne Lemieux, a specialist in adoption and adoptive parenthood, Quebec psychotherapist, author of several books and speaker.

L’événement Les enfants adoptés et leurs parents, des enfants et des parents comme les autres ? Réponse oui, mais avec beaucoup d’options ! Rodez a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)