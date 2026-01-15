Les enfants adoptés et leurs parents, des enfants et des parents comme les autres ? Réponse oui, mais avec beaucoup d’options ! Rodez
Les enfants adoptés et leurs parents, des enfants et des parents comme les autres ? Réponse oui, mais avec beaucoup d’options !
35 Avenue du 8 Mai 1945 Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Le 7 mars 2026, nous aurons l’immense bonheur d’accueillir Johanne Lemieux, spécialiste en adoption et parentalité adoptive, psychothérapeute au Québec, auteure de plusieurs ouvrages et conférencière.
A l’INU Champollion Camous de Rodez 35 Avenue du 8 Mai 1945. Cette conférence est ouverte à tous particuliers et professionnels sur réservation Conférence Johanne LEMIEUX. 15 .
35 Avenue du 8 Mai 1945 Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
On March 7, 2026, we’ll be delighted to welcome Johanne Lemieux, a specialist in adoption and adoptive parenthood, Quebec psychotherapist, author of several books and speaker.
