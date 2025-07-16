Les enfants au Château Raoul Châteauroux

Les enfants au Château Raoul Châteauroux mercredi 27 août 2025.

Les enfants au Château Raoul

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Début : Mercredi 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:30:00

2025-08-27

Pour tous les enfants de 7 à 12 ans, cette visite guidée ludique du château Raoul avec jeu de piste en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre est une bonne occasion de découvrir le patrimoine en s’amusant !Familles

Mince alors ! Le château Raoul est tellement ancien que Denise et Raoul ne savent plus à qui il appartient… et les voilà emportés dans un voyage à couper le souffle à travers le temps ! Lors de cette visite ludique, les enfants devront observer, noter, et réunir tous les indices pour résoudre l’énigme… et rendre le château à son véritable propriétaire ! 7 .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

For children aged 7 to 12, this fun-filled guided tour of Château Raoul, including a treasure hunt, is a great way to discover our heritage while having fun!

German :

Für alle Kinder von 7 bis 12 Jahren ist diese spielerische Führung durch das Schloss Raoul mit Schnitzeljagd eine gute Gelegenheit, das Kulturerbe auf spielerische Weise zu entdecken!

Italiano :

Per i bambini dai 7 ai 12 anni, questa divertente visita guidata al Castello di Raoul, con tanto di caccia al tesoro, è un ottimo modo per scoprire il nostro patrimonio divertendosi!

Espanol :

Para niños de 7 a 12 años, esta divertida visita guiada al castillo de Raoul, que incluye una búsqueda del tesoro, es una forma estupenda de descubrir nuestro patrimonio mientras se divierten

L’événement Les enfants au Château Raoul Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme