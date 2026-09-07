Les enfants au Mémorial, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans

Informations pratiques

Les enfants au Mémorial 19 et 20 septembre Mémorial des batailles de la Marne Marne

Inscription souhaitée par mail. Monter directement à la chapelle supérieure pour vous signaler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les enfants pourront participer à des activités spécifiques : coloriages, jeux et petite chasse au trésor. Leurs parents pourront participer à la visite ou faire tranquillement une visite libre du monument et/ou de nos expositions.

Mémorial des batailles de la Marne Avenue des victoires, 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est https://memorialdormans14-18.com/ http://www.dormans.fr/histoire/le-memorial-des-batailles-de-la-marne/ Le Mémorial fut créé en mémoire de la 1ère et de la 2e bataille de la Marne (septembre 1914 et juillet 1918). C’est entre 1921 et 1931 qu’il a été bâti, grâce à un comité dirigé par la duchesse d’Estissac (Comtesse de La Rochefoucauld), le Cardinal Luçon, archevêque de Reims, Monseigneur Tissier évêque de Châlons et le Maréchal Foch. C’est celui-ci qui a choisi cet endroit surplombant la vallée de la Marne et la ville de Dormans : « Il représentera le point synthétique des deux batailles de la Marne ».

Le mémorial des batailles de la Marne présente un intérêt architectural par sa mise en œuvre, son décor sculpté, ses vitraux et son mobilier, car il a été fait appel à des artistes renommés au début du XXe siècle.

Les enfants pourront participer à des activités spécifiques : coloriages, jeux, et petite chasse au trésor. Leurs parents pourront participer à la visite ou faire tranquillement une visite libre du…

©Christine Galopeau de Almeida