Les Enfants-bijoux Médiathèque Lisa Bresner Nantes 24 septembre 2025 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Sieste méditative en lecture bruitée par Mathilde DantecVenez écouter l’histoire des enfants engendrés par la Terre, charriés par les eaux, assemblés en bijoux pour leur nourrice infortunée. Une lecture bruitée que vous pouvez écouter au casque, les yeux fermés et allongé pour un moment de profonde détente.À partir de 8 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ bm-ouest@mairie-nantes.fr