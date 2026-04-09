Les Enfants c’est moi • Marie Levavasseur Théâtre Paris – Villette PARIS
Les Enfants c’est moi • Marie Levavasseur Théâtre Paris – Villette PARIS vendredi 17 avril 2026.
C’est l’histoire d’une jeune femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance et qui devient maman pour la première fois. Remplie de doutes, cette héroïne fantaisiste vit dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. On fera la connaissance de son papi qui fume la pipe, de sa grand-mère qui est au ciel, des enfants sauvages, du loup qu’elle redoute… et de l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant !
Un conte initiatique drôle et grinçant qui bouscule les idées reçues et convie parents et enfants à réfléchir à la relation qui les lie.
Du vendredi 17 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/les-enfants-cest-moi-2/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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