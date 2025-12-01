Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’école Saint Jean Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’école Saint Jean Colmar samedi 13 décembre 2025.

Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’école Saint Jean

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques que le choeur d’enfants de l’école St Jean « Les Croq Notes », sous la direction de Aurélie Estatico, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’école Saint Jean Colmar a été mis à jour le 2025-03-18 par Office de tourisme de Colmar