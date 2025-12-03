Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’Ecole St Nicolas Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’Ecole St Nicolas

Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 17:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

2025-12-03

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble de l’Ecole St Nicolas de Colmar, sous la direction de Mme Gassmann, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

