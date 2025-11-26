Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar mercredi 26 novembre 2025.

Les enfants chantent Noël sur les barques

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-26 17:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Durant la période de l’Avent, certains mercredi et certains samedis soir, après 17h, dans le quartier de la Petite Venise, laissez vous charmer par des chœurs d’enfants qui chantent Noël sur des barques !

Une pause chargée d’émotions ! Regardez filer sur l’eau de charmantes barques illuminées sur lesquelles des chorales d’enfants vous offrent un spectacle authentique en vous interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels.

(Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques pour les enfants.) 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

During the Advent period, on certain Wednesday and Saturday evenings, after 5:00 pm, in the Little Venice district, let yourself be charmed by children’s choirs singing Christmas songs on boats!

German :

Während der Adventszeit können Sie sich an manchen Mittwoch- und Samstagabenden nach 17 Uhr im Stadtteil Klein-Venedig von Kinderchören verzaubern lassen, die auf Booten Weihnachten singen!

Italiano :

Durante il periodo dell’Avvento, alcuni mercoledì e sabato sera, dopo le 17.00, nel quartiere della Piccola Venezia, lasciatevi incantare dai bambini che cantano canzoni natalizie sulle barche!

Espanol :

Durante el periodo de Adviento, algunos miércoles y sábados por la tarde, a partir de las 17:00 horas, en el barrio de la Pequeña Venecia, ¡déjese encantar por los niños que cantan canciones de Navidad en los barcos!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de tourisme de Colmar