Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de Jebsheim Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de Jebsheim Colmar samedi 20 décembre 2025.

Haut-Rhin

Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de Jebsheim Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble du chœur d’enfant de l’école de Jebsheim sous la direction de Mme Stoffel, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de Jebsheim Colmar a été mis à jour le 2025-03-18 par Office de tourisme de Colmar