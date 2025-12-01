Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique de la vallée de Kaysersberg Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique de la vallée de Kaysersberg

Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que la chorale de l’Ecole de musique de Kaysersberg, sous la direction de Iris Bois, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

