Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique et de danse de Wintzenheim Colmar mercredi 10 décembre 2025.

Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble de l’Ecole de musique et de danse de Wintzenheim, sous la direction de M.Ritz, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

