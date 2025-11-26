Les enfants chantent Noël sur les barques « Les pinsons du vignoble » Ecole de Niedermoschwihr Colmar

Samedi 2025-11-26 17:00:00

2025-11-29 18:00:00

2025-11-26 2025-11-29

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble du chœur d’enfant » Les pinsons du vignoble » de l’école de Niedermorschwihr sous la direction de Mme Auclair, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

German :

Beleuchtete Boote, fröhliche Kinder und wunderschöne Weihnachtslieder!

Italiano :

Barche illuminate, bambini gioiosi e belle canzoni di Natale!

Espanol :

Barcos iluminados, niños alegres y hermosas canciones navideñas

