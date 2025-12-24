Les enfants conférenciers, Musée Courbet Ornans

Les enfants conférenciers

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Début : 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec une classe de l’école Courbet à Ornans

Quelques élèves de l’école Courbet à Ornans, vous feront (re)découvrir les collections du musée lors d’une visite guidée. Ils l’ont préparée lors de visites au musée et de rencontres dans leur classe.

Durée 1 heure environ .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

