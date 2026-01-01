Les Enfants d’abord ! Garde artistique [7 à 11 ans] Comédie CDN de Reims Reims

Les Enfants d’abord ! Garde artistique [7 à 11 ans]

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Tout public

Les Enfants d’abord ! [7 à 11 ans]

Autour du spectacle Los gestos

Venir en famille à la Comédie avec des propositions adaptées à tous des ateliers de pratique artistique et ludique pour vos enfants/adolescents pendant que vous assistez au spectacle ! .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Les Enfants d’abord ! Garde artistique [7 à 11 ans]

