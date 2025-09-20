Les enfants de Couchot Office de Tourisme Sud Meuse Bar-le-Duc

Les enfants de Couchot 20 et 21 septembre Office de Tourisme Sud Meuse Meuse

Renseignements : 06.61.72.11.62

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une dizaine de personnes ayant grandi dans le quartier de Couchot ont rassemblé des témoignages, des photographies et des souvenirs pour présenter, lors d’une exposition temporaire, l’histoire de ce quartier, de l’exode aux exploits sportifs, en passant par le patronage et les chorales de la paroisse Notre-Dame.

