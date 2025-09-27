Les enfants de la résistance Maison des Arts Allonnes

Les enfants de la résistance

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Film d’aventure, drame, famille et historique réalisé par Christophe Barratier. Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.

Film d’aventure, drame, famille et historique réalisé par Christophe Barratier.

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.

Synopsis. Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. Tout public .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

Adventure, drama, family and historical film directed by Christophe Barratier. With Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.

L’événement Les enfants de la résistance Allonnes a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72