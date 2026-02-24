Les Enfants de la Résistance Le Bourg Échassières
Les Enfants de la Résistance Le Bourg Échassières vendredi 13 mars 2026.
Les Enfants de la Résistance
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Film de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Christophe Barratier with Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
