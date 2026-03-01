Les Enfants de la Résistance rue du Pressoir Huriel
Les Enfants de la Résistance rue du Pressoir Huriel lundi 30 mars 2026.
Les Enfants de la Résistance
rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:30:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Film de Christophe Barratier avec Artus, Gérard Jugnot
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rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Christophe Barratier with Artus, Gérard Jugnot
L’événement Les Enfants de la Résistance Huriel a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ