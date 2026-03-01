Les Enfants de la Résistance rue du Pressoir Huriel

Les Enfants de la Résistance rue du Pressoir Huriel lundi 30 mars 2026.

Les Enfants de la Résistance

rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:30:00
fin : 2026-03-30

Date(s) :
2026-03-30

Film de Christophe Barratier avec Artus, Gérard Jugnot
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rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Christophe Barratier with Artus, Gérard Jugnot

L’événement Les Enfants de la Résistance Huriel a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ