Les Enfants de la Résistance rue du Pressoir Huriel

Les Enfants de la Résistance

rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Film de Christophe Barratier avec Artus, Gérard Jugnot

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rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Christophe Barratier with Artus, Gérard Jugnot

L’événement Les Enfants de la Résistance Huriel a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ