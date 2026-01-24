Les enfants de la résistance Rue Paul Defrance Toucy

Les enfants de la résistance

Rue Paul Defrance Cinétoile Toucy Yonne

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Avant- Première Les enfants de la résistance

Réalisation Christophe Barratier

Casting Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Genre Drame, Historique, Aventure, Famille

En présence de Monsieur Godefroy maire de MAILLY LE CHÂTEAU, village où a été tourné le film, ainsi que de son adjoint qui ont accueillis et se sont mis à la disposition de l’équipe de tournage .

Rue Paul Defrance Cinétoile Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr

