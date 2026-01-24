Les enfants de la résistance Rue Paul Defrance Toucy
Les enfants de la résistance Rue Paul Defrance Toucy dimanche 1 février 2026.
Les enfants de la résistance
Rue Paul Defrance Cinétoile Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Avant- Première Les enfants de la résistance
Réalisation Christophe Barratier
Casting Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
Genre Drame, Historique, Aventure, Famille
En présence de Monsieur Godefroy maire de MAILLY LE CHÂTEAU, village où a été tourné le film, ainsi que de son adjoint qui ont accueillis et se sont mis à la disposition de l’équipe de tournage .
Rue Paul Defrance Cinétoile Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les enfants de la résistance
L’événement Les enfants de la résistance Toucy a été mis à jour le 2026-01-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !