Les Enfants de la Résistance Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier

Les Enfants de la Résistance

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2026-03-27 20:30:00

Film de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Christophe Barratier with Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

