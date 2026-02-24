Les Enfants de la Résistance Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier
Les Enfants de la Résistance Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier vendredi 27 mars 2026.
Les Enfants de la Résistance
Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Film de Christophe Barratier avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
.
Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Christophe Barratier with Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi
L’événement Les Enfants de la Résistance Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire