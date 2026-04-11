Les Enfants de la Résistance Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier
Les Enfants de la Résistance Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier vendredi 17 avril 2026.
Varennes-sur-Allier
Les Enfants de la Résistance
Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Film de Christophe Barratier avec Artus, Gérard Jugnot
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Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Christophe Barratier with Artus, Gérard Jugnot
L’événement Les Enfants de la Résistance Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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