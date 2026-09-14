Les enfants de Madame Massu La Visitation Limoges
mardi 17 novembre 2026 · La Visitation · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les enfants de Madame Massu
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Ce film raconte comment Suzanne Massu, épouse du célèbre général Jacques Massu, a recueilli et rapatrié en France des enfants algériens, victimes du conflit. Arrachés à leur pays d’origine, ces enfants ont dû tout abandonner pour être élevés comme de « vrais Français ». Un parcours forcé qui soulève de nombreuses questions sur l’identité, la mémoire et la transmission. Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve). Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 90 contact.bdhv@haute-vienne.fr
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English : Les enfants de Madame Massu
L’événement Les enfants de Madame Massu Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
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