LES ENFANTS D’ÉOLE 2 AOÛT 11H Quai Sadi Carnot Paimbœuf

Quai Sadi Carnot Le Hangar Paimbœuf Loire-Atlantique

Les Enfants d’Éole

De l’acoustique à l’électronique, une plongée ludique et sensorielle dans l’univers fascinant du son pour éveiller la curiosité des enfants et des plus grands !

Gratuit .

Quai Sadi Carnot Le Hangar Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com

