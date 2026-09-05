Les enfants déportés : exposition, projection Sardent
samedi 24 octobre 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Les enfants déportés : exposition, projection
22 Rue du Docteur Jamot Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’association Créol’Océan organise une journée sur les enfants déportés.
Au programme :
– Découverte de l’exposition thématique : Dès 11h
– Projection du film « Les enfants perdus » suivi d’un débat : À 15h
– Buffet dinatoire : Sur réservation jusqu’au 1er octobre.
(Menu : Civet de coq, pois Cap, Ria jaune, Dessert) .
22 Rue du Docteur Jamot Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 13 16 51
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English : Les enfants déportés : exposition, projection
L’événement Les enfants déportés : exposition, projection Sardent a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Creuse Sud Ouest
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