Informations pratiques

Sardent

Les enfants déportés : exposition, projection

22 Rue du Docteur Jamot Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

L’association Créol’Océan organise une journée sur les enfants déportés.

Au programme :

– Découverte de l’exposition thématique : Dès 11h

– Projection du film « Les enfants perdus » suivi d’un débat : À 15h

– Buffet dinatoire : Sur réservation jusqu’au 1er octobre.

(Menu : Civet de coq, pois Cap, Ria jaune, Dessert) .

22 Rue du Docteur Jamot Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 13 16 51

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English : Les enfants déportés : exposition, projection

L’événement Les enfants déportés : exposition, projection Sardent a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Creuse Sud Ouest