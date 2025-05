Les Enfants du Dorat en fête – Place Charles de Gaulle Le Dorat, 25 mai 2025 16:00, Le Dorat.

Les Enfants du Dorat vous attendent au Cinéma du Dorat pour la première édition de leur spectacle. Les élèves de l’école de musique, petits et moins petits, travaillent dur depuis quelques semaines pour vous proposer, avec l’aide de leurs professeurs un programme inédit des formations se composent selon leurs souhaits à la fois musicaux et amicaux. Ils choisissent un morceau ou un thème qu’ils travaillent en groupe avec leur professeur. Le programme les ensembles des élèves de l’école de musique (éveil musical avec chants des plus petits, classes de formation musicale, de saxophone, clarinette, flûte traversière, trompette, batterie percussions) et bien sur des ensembles inédits , l’orchestre d’école de musique du Dorat, sous la baguette de Sébastien Laeziras, l’Harmonie les Enfants du Dorat, sous les baguettes féminines de Marion Pouget-Roche. .

Place Charles de Gaulle Cinéma du Dorat

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesenfantsdudorat@gmail.com

